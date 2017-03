England und Wales haben höchste Gefangenenquote in Westeuropa!

Die Häftlingsquote von 148,3 Gefängnisinsassen pro 100.000 Bewohnern sei fast dreimal so hoch wie in den Niederlanden! In der Summe sind das relativ stabile 86.000 Inhaftierte! Passt nicht so ganz zur berühmten britischen Toleranz? Das steht in der neuen SPACE-Studie*

im Vergleich:

137,9 Häftlinge pro 100.000 Einwohnern in Spanien

098,3 Häftlinge pro 100.000 Einwohnern in Frankreich

086,4 Häftlinge pro 100.000 Einwohnern in Italien

077,4 Häftlinge pro 100.000 Einwohnern in Deutschland, bei Erdogans Nazis!

Eine der möglichen Erklärungen für diese im Vergleich zu Deutschland fast doppelt so hohe Zahl von Häftlingen könnte in der mit 10 Jahren jüngsten Strafmündigkeit in Europa liegen, zusammen mit Nordirland und der Schweiz, wo sie ebenfalls bei zehn Jahren Lebensalter liege?

Während hier bei uns einige im Wissen, daß ihnen unter 14 Jahren keine Gefahr droht richtig sorglos Gas geben, werden sie in besagten Ländern eingesperrt. Aber wollen wir das wirklich auch, ich denke nicht?

England und Wales haben mit 7.439 (rund 10%) auch die größte Anzahl an Lebenslänglichen in Europa.

Im Vergleich:

1.883 Lebenslängliche in Deutschland

1.611 Lebenslängliche in Italien

1.804 Lebenslängliche in Russland (weniger als DEU? Putin hat bestimmt die Zahlen gefaked?)

Der Durchschnitt an Gefangenen in ganz Europa lag 2015 bei 134,7 Gefangenen pro 100.000 Einwohner und ist zum Vorjahr 2014 um 7% zurück gegangen.

Die stärksten Rückgänge verzeichneten um

-18% Griechenland(!)

-10% Kroatien

-11% Dänemark

-9,7% Nordirland

-9,5% Niederlande

Die größten Zunahmen an Gefängnisinsassen gab es mit

20,5% Georgien

12% Mazedonien

11% Türkei

11% Tschechien

Trotz des generellen Rückganges der Häftlingszahlen sind in 15 von 45 untersuchten Staaten, also in einem Drittel die Gefängnisse überfüllt!

Häufigster Grund für eine Gefängnisstrafe in Europa sei mit 18,7%, grob gesagt in knapp jedem Fünften Fall, der Drogenmissbrauch!

Die häufigsten Strafen liegen zwischen 1-3 Jahren Haftstrafe.

*Diese Studie SPACE wurde im Auftrag des Europa-Rates von der Universität Lausanne in der Schweiz erstellt: http://wp.unil.ch/space

______

https://www.theguardian.com/society/2017/mar/14/england-and-wales-has-highest-imprisonment-rate-in-western-europe

