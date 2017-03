Hartelijk dank, Nederland!

Die erste Hochrechnung in der Volkskrant:

VVD: 31 (Rutte)

PvdA: 9 (Sozialdemokraten abgeschmiert!)

PVV: 19 (Wilders)

CDA: 19

D66: 19

SP: 14

GroenLinks: 16

SGP: 3

PvdD: 5

CU: 6

Denk: 3

Forum voor Democratie: 2

Die Prognose rechnet mit einer Wahlbeteiligung von über 80%. In 2012 lag diese bei 74,6 % und in 2010 bei 75,3 %.

Insgesamt 150 Sitze, absolute Mehrheit = 76 Sitze, dazu wird es wohl mindestens eine 4 Parteien Koalition brauchen! Das könnte auf eine längere Verhandlungsphase hinweisen?

Demnach wäre Geert Wilders verhindert, obwohl er noch Chancen hat Zweiter zu werden im Laufe der Auszählungen dieses Abends!

Irgendwie muß man aber auch Erdogan und seinem Chaos der letzten Tage und Wochen danken, der Rutte die Chance gab sich als harter Vertreter niederländischer Interessen zu positionieren?

Advertisements