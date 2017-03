Der Merkel-Besuch bei Trump zeigte es deutlich. An der Tafel saß Präsident Trump der Kanzlerin Merkel gegenüber und an deren rechten Seite saß Trumps Tochter Ivanka. Welche Rollen spielen sie und ihr Ehemann Jared Kushner in der Trump-Administration?

Beide, so heisst es sollen Büros im Westflügel des Weissen Hauses und Zugang zu klassifizierten, vertraulichen Informationen bekommen. Sie fungieren offenbar als offizielle Berater (nebst entsprechenden Gehältern vermutlich, man hat ja sonst nichts?) und können eng an der Seite des Präsidenten ihren Interessen und Geschäften nachgehen, der wiederum sich aus Allem total raushält, Ehrenwort…

Gewählt worden ist keiner von ihnen, das nur nebenbei erwähnt! Spezielle Kompetenzen in politischen Zusammenhängen haben sie auch nicht. Ihr einziger Verdienst: Sie gehören zum Trump-Clan, zur offenbar kleinen Schar von Vertrauten des Präsidenten der Familienklitsche USA.

Dieses Arrangement hat natürlich „ein Geschmäckle“ wie der Schwabe sagen würde. „Regieren“ die Ehegatten Trump/Kushner die USA mit? Welchen Wert hat die Beratung durch Familienangehörige eines offenbar resoluten, beratungsresistenten „Familiendespoten“? Bekommt der Präsident statt objektiver, vielfältiger Beratung nur redundant die eigene Meinung über die Familienmitglieder reflektiert? Hört Trump, was er hören will?

Es gäbe, so wird kolportiert, ein neues politisches Format in den USA, das „Sechs-Augen-Gespräch“, daß das bisher übliche „Vier-Augen-Gespräch“ ablöse, weil praktischerweise so immer Vier-Augen, eine „Zwei-Drittel-Mehrheit“ dem Trump-Clan angehörten!

Aber, beruhigt euch Leute, die Rechtsabteilung des Weissen Hauses findet das alles „voll okay“!

Die Story und Ereignisse um die Bekleidungsmode-Serie von Ivanka Trump, wo Beraterinnen des Weissen Hauses im TV verbotenerweise zum Kauf von Ivankas Klamotten aufriefen, spricht dagegen…

Advertisements