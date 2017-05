Das Ende der sozialistischen Partei PS, ein Epochenwechsel!

Ex-Premierminister Manuel Valls sagt, die PS sei erledigt, außer der gemeinsamen* Ablehnung der extremen Rechten von der FRONT NATIONAL gäbe es keine Gemeinsamkeiten mehr unter den Mitgliedern. Die Einen wollten mit den Ökos, die Anderen mit den Linken von Mélenchon. Für die Nationalwahlen im Juni müsse sie mit einem neuen Programm, mit neuen Gesichtern und unter einem neuen Namen antreten, wenn sie nicht aus dem Parlament fliegen wolle. Spätestens aber nach den Wahlen sei eine Total-Erneuerung notwendig, falls es vorher nicht mehr gelänge.

Das mag zwar in Teilen auch ein Nachtreten des in den Vorwahlen der Linken gescheiterten und in der PS stets umstrittenen Partei-Rechten Valls sein, im Grundsatz aber hat er recht! Es ist schlicht nicht möglich, nach den 6,36% des Ersten Wahlganges der Präsidentschaftswahlen einfach zur Tagesordnung zurückzukehren und so zu tun, als sei nichts geschehen!

Benoît Hamon war ein Bauernopfer um nicht den Namen Hollande mit diesem Wahldebakel zu verbinden, was der Noch-Präsident eigentlich verdient hätte. Er wird für Frankreich und die Franzosen als Polit-Gau in die Geschichte eingehen, es sei denn Marine Le Pen würde noch irgendwie gewählt werden. Nur diese Katastrophe könnte Hollande vergessen machen, obwohl er auch am Erstarken der FN seinen Anteil hat…

Valls steht mit seiner Ansicht nicht alleine da. Selbst der Erste Parteisekretär der PS, Jean-Christophe Cambadélis fordert zumindest für die Zeit NACH dem 18. Juni, dem Zweiten Wahlgang der Nationalwahlen, eine Bilanz, deren Bewertung und einen Neubeginn!

*Hier dürfte Valls wissentlich irren? Umfragen und deren Auswertung zeigen, daß ALLE Parteien Potentiale für die FN, allerdings in unterschiedlichem Maße, enthalten. Bei den LES RÉPUBLICAINS sollen dies sogar bis zu 20% sein und selbst bei den ganz Linken von Mélenchons FRANCE INSOUMISE gäbe es LR-Sympathisanten. Deshalb darf getrost angenommen werden, daß die Mitglieder der PS nicht einmal in diesem Punkt einer Meinung sind!

