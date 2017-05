SPD ist Altlast Kraft los! Letzte Chance für Rednose Schulz?

Das „Duo der Selbstgefälligkeit“ Kraft-Löhrmann ist Geschichte! Leider ist von den Wahlsiegern und deren vermutlicher zukünftiger Koalition nichts Besseres zu erwarten. Aber sie dürfen jetzt fünf Jahre rumblödeln und experimentieren und dann mit sicheren Bezügen in Rente gehen. Dumm ist, die AfD ist nicht nur drin, sondern liegt klar vor Rot und Grün. Die Roten sind sogar mit mindestens einem Bein draussen und müssen zittern. Die Grünen sind auf die Hälfte zurecht gestutzt worden…

Das war natürlich absolut kein Wunschergebnis von mir, der explizit zum Ausdruck gebrachte Wählerwille scheint mir aber nachvollziehbar?

