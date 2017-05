Geheimplan: CAT-SEP’s haben sicheren Weg zur Unabhängigkeit ausgeheckt!

Die Frage für das verlangte Referendum soll lauten:

„Wollen Sie, daß Katalonien ein unabhängiger Staat VON Spanien bleibt?“ Auf Deutsch klingt das eindeutig zweideutig! Unbestätigten Gerüchen zu Folge soll der geheime zweite Teil der Frage lauten „…oder willst du sofort deine Koffer packen, verdammter Charnego?“

Wenn Rajoy das Referendum verbiete, also die spanische Verfassung respektiere, dann werden die Unabhängigkeit ohne die reine Formsache, das Referendum, sofort erklärt!

Sollte er dem Referendum aber zustimmen, dann gibt es keine Mindestbeteiligung und es genügt die einfache Ein-Stimmen-Mehrheit. Diese können die CAT-SEP’s notfalls gerade noch alleine herstellen!

Als Datum steht im Entwurf der xx. September 2017. Das exakte Datum dürfe der ungewählte Wischmob nach eigenem Gutdünken selber festlegen.

Rechtliche Maßnahmen, „der Rechtsweg“ Spaniens, seien von vorne herein ausgeschlossen. Das haben die CAT-SEP’s schon alles detailliert geregelt.

Kürzlich erwähnte der Wischmob in anderem Zusammenhang sogar, daß Rumpfspanien den abtrünnigen katalanischen Teil aber noch so lange finanziell über Wasser halten müsse, bis dieser (in ein, zwei Generationen?) auf eigenen Beinen stehen könne!

Die katalanische Polizeigewerkschaft verhandelt schon ganz aufgeregt, mit welchen Strafen die Beamten (die „Mossos“) rechnen müssen, wenn sie nicht sogleich „am Tage X“ auf das noch nicht vorhandene katalanische Recht und Gesetz „umswitchen“ können und einstweilen mit spanischen Gesetzen und Vorschriften für Verwirrung, Unmut und Ärger sorgen!

Eine Unterschriftensammlung für das Referendum ergab 500.000 Signaturen, etwa 6,5% aller Katalanen. Eine Kontrolle wegen Mehrfachunterschriften fand nicht statt. Ja, wenn das keine höchstdemokratische Mehrheit ist, dann versteh’ ich’s auch nicht?

DC hat übrigens in einem Artikel darauf hingewiesen, daß die sogenannte separatistische Mehrheit dem der Autonomie vom „perfiden“ Spanien verordneten Wahlrecht zu verdanken ist, das die ländlichen, strukturschwachen Binnen- und Pyrenäengebiete, „die Bauern und Hillbillys“ überproportional zu Lasten der Metropolregionen Barcelona und Tarragona begünstigt! Im „ach so demokratischen“ Katalonien ist Stimme nicht gleich Stimme…

