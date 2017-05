Hussein, Ghaddafi, Assad oder Merkel?

Sag‘ uns, Trump, du Twitter-Held,

wer ist die Böseste auf der Welt?

Nicht ernsthaft Hussein, Ghaddafi, oder Bin Laden?

Die Jungs gehen gegen Frau Merkel doch baden!

Man glaubt es kaum, doch sag‘ niemals nie,

denn der nächste Feind wird GermENEMY?

