Im Jahrtausend der Frauen: Frauen leiten Hightec-Unternehmen, Multis in Spanien!

Im Macho-Land auf der Iberischen Halbinsel werden z.B. Google —Fuencisla Clemares—, Facebook —Irene Cano—, LinkedIn —Sarah Harmon—, Siemens — Rosa García— und IBM —Marta Martínez— von Frauen geführt. Erwartet, gar gewusst? Ich gebe gerne zu, ich war schon überrascht…

Es ist Hightec- und Ingenieurwesen und es sind Multis, die auf Frauen setzen! Sie müssen nicht Kindergärtnerin, Erzieherin, Grundschullehrerin werden um Karriere zu machen. Sie haben es an die Spitze geschafft im Jahrtausend der Frau, wie ich es an Silvester 1.999 / Neujahr 2.000 in der Altstadt von Bielefeld spontan, aus dem Bauch heraus, meinen Begleitern prophezeite und mitteilte, die mich deshalb kurzerhand für besoffen erklärten..

Ich hatte natürlich Recht!

______

http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/mujeres-revolucion-tecnologica/#leer

