FAKE-NEWS: CAT-SEP-Medium sieht Unterstützung von Merkels CDU über spanische Verfassung hinaus!

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Madrid hatte eine Info zum Konflikt zwischen Spanien und den Katalanen veröffentlicht. Dieser Bericht wurde nun von dem separatistischen Onlinemedium elnacional.cat so uminterpretiert, daß sich Dr. Wilhelm Hoffmann, der Leiter der KAS für Spanien und Portugal, genötigt sah darauf zu reagieren und der elnacional.cat-Meldung den Charakter von FAKE-NEWS vorzuwerfen und eine Richtigstellung verlangte (1. Seite der PDF in spanischer Sprache, Rest in Deutsch!).

elnacional.cat hatte geschrieben Merkels CDU stünde hinter einer politischen Lösung des katalanisch-spanischen Konfliktes jenseits der spanischen Verfassung! Dies würde so zum Einen eine Parteinahme des katalanischen Standpunktes und zum Anderen eine Einmischung in einen laut UN, EU und Bundesregierung „innerspanischen Konflikt“ bedeuten. Das Timing war perfekt, denn Mariano Rajoy ist auf dem Weg zum G20 in HH und kann das da mit Frau Merkel gleich selbst klären.

elnacional.cat weigerte sich zu Berichtigung mit dem Hinweis, man habe nur andere Schwerpunkte des Berichtes hervorgehoben, ihn andern interpretiert und sehe daher keine Notwendigkeit einer Korrektur.

Dies ist für das mediale Verhalten der CAT-SEP’s eine recht typische Situation, mit der regelmäßig auch dürftige Auslandsauftritte der Herren Mas, Romeva und Puigdemont aufgeblasen werden. Die lesenswerte PDF in deutscher Sprache im Anhang stellt den chronologischen Ablauf dieses innerspanischen Konfliktes zwar komprimiert, aber recht gut dar.

Was ist nun die Sensation an dieser Meldung, die CDU wünsche eine politische Lösung des spanisch-katalanischen Konfliktes, die wünscht sich vermutlich die ganze Welt?

Zur Sensation wird sie erst, wenn man die Unterstützung der CDU und Merkels zum Bruch der spanischen Verfassung und die Durchsetzung der katalanischen Maximalforderung einer Separation von Spanien impliziert!

______

http://www.elnacional.cat/es/politica/partido-merkel-proceso-referendum-cataluna_170259_102.html

http://www.kas.de/wf/doc/kas_49399-1522-1-30.pdf?170630101136

Advertisements