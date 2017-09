CAT-SEP-FC-Barcelona will weiterhin in der Spanischen Primera Division kicken!

Man betrachte sich im FCB, so ein Sprecher, als neutral(!) und offen(!) für alle(!) Meinungen, der Mitglieder. Die regelmäßigen Plakate, Banner, Sprechchöre und Spielunterbrechungen in der Minute 17:14, „Independencia“-Gegröhle, Pfeiffkonzerte gegen die Spanische Hymne, den Spanischen König, Spanische Minister und Amtsträger seien doch wohl ein klares Zeichen dieser immer gelebten Neutralität und Offenheit.

„Aber wenn das katalanische Volk sich für den Bruch mit Spanien entscheide, dann müsse man halt künftig um die Pyrenäen-Meisterschaften spielen“, verkniff er sich im letzten Moment noch zu sagen, obwohl das die Konsequenz und wohl der sichere wirtschaftliche Untergang für das Wirtschaftsunternehmen FCB wäre?

