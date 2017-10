Der Vorhang hebt sich und es erscheint: Puigdemont, ein armer Tropf am Limit!

Es war das übliche Geseiere des nationalkatalanistischen Separatismus. Der Tölpel nahm seine einmalige Chance nicht wahr. Er hatte die einmalige Chance, quasi vor einem guten Teil der Weltöffentlichkeit gesehen und gehört zu werden, für seine CAT-SEP’s zu werben, jedoch, ihm fehlte das Format!

Er musste auf der Basis seines lächerlichen, illegalen Referendums und seiner unkontrollierten, selbst ausgezählten, mehrfach gewählten 2 Millionen Stimmen, 25% aller Katalanen und 36% seines eigenen Phantasie-Zensus, die Republik Katalonien ausrufen und zugleich suspendieren um zu verhandeln. Ihm laufen die Firmen davon!

Für meinen Geschmack haben die CAT-SEP’s die durchaus reale Chance verpasst, vor der Welt für ihr Anliegen zu werben. Sie haben sich im katalanischen Autonomieparlament aufgeführt wie in einem Bauerntheater oder bestenfalls, wie in Polònia von TV3, also als ihre eigenen Karrikaturen.

