PLANETA verlässt Barcelona, CAT Richtung Madrid!

Nach dem Auftritt Puigdemont sei die wirtschaftliche und rechtliche Unsicherheit in Katalonien größer geworden. Morgen findet am Vorabend der Verleihung des Premio Planeta ein traditioneller Empfang und eine Pressekonferenz statt. Dabei soll die Entscheidung offiziell verkündet werden:

„Mañana nos vamos. La incertidumbre generada es ahora mayor“, hätten autorisierte Quellen gegenüber EL MUNDO berichtet.

Präsident der Gruppe PLANETA ist José Creuheras. Sie besteht u.a. aus über 100 Verlagen die über 2,36 Milliarden €uro in 2016 umsetzten. Planeta war in seiner gesamten Existenz in Barcelona angesiedelt und sorgte, zusammen mit Anderen, dafür, daß sich hier das Zentrum der spanischsprachigen Verlagsproduktion der Welt befand.



Der inzwischen verstorbene Ex-Präsident José Manuel Lara Bosch hatte schon vor fünf Jahre weitsichtig einen Wechsel der Verlagsgruppe angekündigt, wenn Katalonien Spanien verließe.

