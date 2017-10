CAT-SEP’s beenden Demokratie in Katalonien und keiner nimmt es wahr?

Mariano Rajoy, der spanische Ministerpräsident, erwähnte es nebenbei in einer Replik an einen der CAT-SEP-Zombies, die im Parlament in Madrid nur durch unterirdische Propagandaktionen auffallen. Er fragte ihn schlicht, warum das Autonomieparlament in Barcelona seit über einem Monat (1 Monat und 12 Tage, genau!) ganz offiziell geschlossen sei? Die CAT-SEP’s haben offenbar ihre Tarnung eines demokratischen Parlamentbetriebes inzwischen aufgegeben? Es wird nicht mehr „regiert“ in Barcelona. Es wird geputscht und bestimmt! Albert Rivera von den C’s will jetzt dazu das TC, das Verfassungsgericht, anrufen. Die Herrschaften wollen offenbar zwar bestimmen, aber dazu keine Regierungsarbeit leisten, oder sich einer Opposition ausgesetzt sehen? Sie wollen aber stets kassieren! Auch diejenigen wollen das, die permanent den Sitzungen des spanischen Parlamentes in Madrid fernbleiben. Wichtig ist, daß „die Kohle“ rollt…

http://www.abc.es/espana/abci-informe-senala-mossos-donde-dicen-no-dejaron-votar-hubo-mas-sies-personas-censadas-201710191705_noticia.html

