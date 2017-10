Mossos am „Wahl“-Betrug beteiligt?

Die illegale Referendumswahl des 1-O wird nach und nach untersucht und im Ergebnis immer mehr in Frage gestellt! Jüngste Erkenntnis: Die überwiegend durch Passivität aufgefallene Autonomiepolizei Mossos d‘ Esquadra, die „Prügelburschen“ der Generalitat, will an einer Anzahl von rund 100 Wahllokalen das Wählen unterbunden und die Urnen beschlagnahmt haben. In den offiziellen Auszählungen kommen 50 dieser angeblich geschlossenen Wahllokale trotzdem vor und in 41 davon wurden sogar mehr „Ja-Stimmen“ gezählt als es Wähler im selbst zusammengeschusterten Zensus gab?

Hier ein paar Infos über die Mossos und speziell interessant deren explizite Härte im Agieren, die die CAT-SEP’s jetzt den durch die Inaktivität der Mossos in die Medienfalle gelockten Policía Nacional und der Guardia Civil vorwerfen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Mossos_d%E2%80%99Esquadra

