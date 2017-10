http://www.abc.es/espana/abci-putin-culpa-alentar-separatismo-catalan-aplaudir-independencia-kosovo-201710191807_noticia.html

http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/432184920304/putin-catalunya-europa-deberia-haberlo-pensado-antes.html

https://elpais.com/internacional/2017/10/19/actualidad/1508438796_897788.html

http://www.elmundo.es/espana/2017/10/19/59e8c3c046163f1c2e8b463a.html

Advertisements