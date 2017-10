Radikale CAT-SEP-Hexe heult bei der FAZ!

Carme Forcadell ist wohl unbestritten eine der radikalsten Verfechterinnen des nationalkatalanistischen Separatismus, einer regionalen Pyrenäenform des Faschismus?

Sie hat in bestem Nazi-Stil die Katalanen in Gute und Böse eingeteilt. Sie wurde als radikale Aktivistin zur denkbar ungeeignetsten Person für das eigentlich überparteiliche Amt der Autonomiepräsidentin im katalanischen Autonomieparlament. Sie hat sich gar nicht erst die Mühe gemacht, sich mit der Geschäftsordnung, den Regeln des Parlamentsbetriebes auseinanderzusetzen. Sie brach so ziemlich jedes Gesetz um die illegalen Separatistengesetze Anfang September durchzuprügeln, die die Basis für das illegale, einseitige Pseudo-Referendum des 1. Oktobers bildeten!

So jemand bekommt in Frankfurt, bei der FAZ, ein unreflektiertes Forum seine Propagandalügen auszubreiten:

