Nicht Artur Mas und Puigdemont seien Schuld, sondern CIA, George Soros und Israel, die üblichen Verdächtigen halt?

Letzte Woche war noch Putin, waren die Russen Schuld am katalanischen Separatismus, so stand es in mehreren Medien zu lesen. Ich verlinkte sie hier.

Diese Woche sind wir schon wieder „ein Stück schlauer“ weil uns ein gewisser Daniel Estulin, selbsternannter Investigativ-Journalist und angeblicher Ex-Geheimdienstler der Russen, im katalanischen Gehirnwäsche-Radio RAC1 erzählt wer wirklich, aber so ganz wirklich, Schuld ist am nationalkatalanistischen Separatismus, der ja im Kern ein rechtes Projekt ist.

Sicher ahnen sie bereits, wer diesmal Schuld ist?

Es ist die volle, geballte Ladung: Es sind die CIA, George Soros und Israel, die Juden halt, wie immer!

Wo so etwas über den Separatistensender geht (wer spanisch und katalanisch versteht, kann sich den ganzen, verlinkten Beitrag anhören auch wenn es echt weh tut!) da kommt das späte Eingreifen der spanischen Regierung vielleicht doch noch rechtzeitig um solchen Schwachfunk wenigstens künftig zu unterbinden?

http://www.rac1.cat/programes/versio/20171005/431807271581/daniel-estulin.html

