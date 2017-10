Mit dem 155 soll geheime Nebenregierung der CAT-SEP’s ausgeschaltet werden!

Eines der ersten und wohl auch schwierigsten Anliegen der Maßnahmen nach Artikel 155 der spanischen Verfassung und nach der erfolgten Absetzung der gesamten katalanischen Autonomieregierung, dürfte die Ausschaltung der illegalen Parallelregierung der CAT-SEP’s sein, ziemlich genau 300 Personen, die ein regelrechtes Krebsgeschwür an Staatsstrukturen, Beratern, Freunden von Beratern und Familienmitgliedern geschaffen haben, die außerhalb der Strukturen des spanischen Staates und der Autonomie Kataloniens agieren, aber von diesen unfreiwillig in einem regelrechten Schmarotzersystem lukrativ zwangsernährt und entlohnt werden. In der Generalitat alleine soll dies jährlich 23 Millionen an Gehältern und Kosten betragen haben.

Für CAT-SEP-Propaganda und Parallelstaatstrukturen und Pseudo-Botschaften in aller Welt u.a. zur Unterbringung von Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern oder z.B. Fußballtrainer-Schwestern sollen die CAT-SEP’s im vergangenen Jahr rund 300 Mio €uro ausgegeben haben, die sie aus irgendeinem anderen Etat illegal abgezweigt haben.

Aber ganz einfach wird dies alles nicht werden, denn der so „unterdrückerische Staat der Franco-Erben“, der Staat Spanien, bietet den „CAT-SEP-Opfern“ den Rechtsweg an und diese haben schon verkündet sich mit ALLEN Mitteln des spanischen Rechtes zu verteidigen…

