Rajoy delegiert die CAT-SEP-Rebellion an seine Vize, Soraya Sáenz de Santamaría, weil die sowieso seine ganze Arbeit macht!

Der Polit-Autist Mariano Rajoy kann sogar Dinge, die er richtig macht, schlecht verkaufen, einfach durch formale Herabsetzung durch Delegation an Untergebene. Diese Aussage von mir ist nicht gegen Soraya gerichtet, denn ohne die wäre Rajoy sowieso schon seit Jahren „weg vom Fenster“ oder wie es auf Esplugisch* heisst „lejos de la ventana“:

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/28/59f42746ca474133228b4689.html

______

*Esplugisch ist eine Geheimsprache, nur Insidern bekannt, die durch wortwörtliche Übersetzung deutscher Redewendungen in entsprechende die Fremdsprache bei deren Zuhörern nur ratloses Unverständnis hervorruft! Beispiel: „Hier ist der Bär los“ wird zu „Aqui esta el oso suelto!“ Das ist eine Homage an den unvergessenen Heinrich Lübke und sein „Equal goes it loose!“

