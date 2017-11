Gemeinsame Sondersitzung von EU-Kommission und Parlament wg. „Puigdemont go!“

Wegen der Anklage der EU durch des abgesetzten Ex-Präsidenten der panischen Autonomie Katalonien kommen die Gremien der EU und der NATO zu einer Sondersitzung zusammen. Es wird erwartet, daß Präsident Trump seinen Asien-Besuch abbricht und unverzüglich einfliegt nach Brüssel.

Jesus-Ghandi-Mandela-Puigdemont hat der EU Ratzfatz und unmissverständlich eine Mitschuld am ungeheuren Wirken des Post-Faschisten Franco.. äh, Verzeihung Rajoy zur mehrhundertjährigen Unterdrückung des katalanischen Volkes zugewiesen. Das trifft und das tut sehr, sehr weh, schluchz…

200 zum Äussersten entschlossene katalanische Bürgermeister mit hölzernen Dildos waren zu diesem Anlaß eingeflogen worden, auf Kosten des spanischen Steuerzahlers, vermutlich?

NACHTRAGEND:

Kommt es in den nächsten Stunden zu einem Geheimtreffen von „Puigdemont go!“, Donald Trump und Kim Jong Il? Wir wissen es nicht, hoffen es aber, denn es wird Zeit, daß Politik endlich wieder mit dem „katalanischen-Bürgermeister-Holz-Dildo“ gemacht wird und nicht mit Vorurteilen!

