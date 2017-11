Preisfrage: Welche EU-Staaten erteilten 2016 die meisten Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-Europäer? Das UK und Polen! Hätten Sie’s gewusst?

Das schreibt der LE FIGARO unter Bezug auf Zahlen von EUROSTAT und das dürfte für viele, mich eingeschlossen, doch eine Überraschung sein?

Es habe in 2016 einen Rekord an 3,4 Millionen zeitlich auf mindestens drei Monate und in der Art begrenzte Aufenthaltsgenehmigungen gegeben in der EU. Das seien über ein Drittel, also über eine Million mehr als im Jahr 2015.

Der führende EU-Staat sei in dieser Katagorie das Brexit-UK gewesen vor… Polen!

Rund ein Viertel dieser Aufenthaltsgenehmigungen, genauer 866.000 Stück habe das UK erteilt und davon 42% an Schüler und Studenten, die im UK einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor darstellen! Nur etwas 13% oder rund 100.000 sind in Form von zeitlich begrenzten Arbeitsgenehmigungen im UK erteilt worden, davon gingen etwa 21.000 an US-Bürger, 14.000 an Inder und 11.000 an Chinesen.

In Polen lagen die Dinge anders. Die Polen haben rund 600.000 zeitlich befristete Aufenthaltsgenehmigungen erteilt und zwar überwiegend 87,5% oder 520.000 an ukrainische Billigstarbeitskräfte als Monokultur für Landwirtschaft und Baugewerbe, etc..

An dritter Stelle kommt Deutschland mit rund 600.000 befristeten Arbeitsgenehmigungen, davon gingen 44%, knapp die Hälfte, oder etwa 270.000 an Syrer.

Frankreich kommt mit 7% oder 238.000 Genehmigungen an vierter Stelle in diesem Ranking, davon 40% oder 95.000 aus familiären Gründen und 31% oder 74.000 aus Schul- oder Studiengründen. In Frankreich sind als Herkunftsländer Algerien (12,2%), Marokko (11,6%) und China (6,9%) führend.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/17/20002-20171117ARTFIG00026-la-grande-bretagne-et-la-pologne-champions-de-l-accueil-en-europe.php

