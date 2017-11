Das „Puigdemont go!“ tingelt im Abendprogramm gegen Eintritt!

Das „Puigdemont go!“ ist einer der Höhepunkte(?) unter vielen anderen Künstlern, darunter Zauberer und ganze Ballettänzerinnen-Rudel am Samstag, den 02. Dezember ab 20:45 Uhr im Roten Saal des deSingel, in Antwerpen für nur schlappe 25 €uro-Eintritt!

Er lässt sich LIVE! vor 800 Zuschauern befragen, ÜBER ALLES! Danach soll es eine coole Party geben. Vielleicht bringt er seine berühmte Paul-Mc-Cartney-Parodie, die er zuletzt im Haus von der LaTrola in Cadaqués aufgeführt hat? Die Spanier hoffen, der will da gar nicht mehr weg, aus Belgien…

De Nacht van De Standaard zat 2 december, 19 u. – deSingel – Antwerpen Beste , De Standaard gaat op 2 december om 20u45 in gesprek met Carles Puigdemont over de kater na de onafhankelijkheidsverklaring. De Catalaanse minister-president die door de Spaanse regering is afgezet, verblijft nog altijd in België. Maandag hangt de uitlevering aan Spanje hem boven het hoofd.

Carles Puigdemont laat zich interviewen voor een live publiek van 800 toeschouwers. Heeft hij zijn hand overspeeld?

Hoe denkt hij Barcelona te redden van de economische meltdown?

Wie heelt straks de verdeelde Catalaanse samenleving?

Wil hij nog een soevereine staat oprichten die door andere Europese landen wordt erkend? Buitenlandjournalisten Corry Hancké en Annelien De Greef leiden het gesprek met de meest markante Europese politicus die het nationalisme op de Europese agenda wil krijgen. Om 20.45 u. in de Rode Zaal van deSingel in Antwerpen. Met de komst van Carles Puigdemont is het programma van de Nacht van De Standaard nu echt compleet. Stippel zelf uw parcours uit en verwacht u aan dans, debat, politiek, interviews, film,… Bestel nu uw tickets > Ontdek het volledige programma en bestel nu uw tickets! Abonnees krijgen bovendien €5 korting per ticket. Tickets zijn geldig voor alle voorstellingen en een onweerstaanbare afterparty. We ontmoeten u graag op de Nacht van De Standaard. Met vriendelijke groeten,

