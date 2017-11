Skandal: Schon einem Monat in Belgien und das „Puigdemont go!“ wurde noch immer nicht vom Königshaus eingeladen!

Was erlauben Belgien? Der Star-Politiker der 21. Jahrhunderts, die Haare schöner als Hitler, Mussolini und Stalin zusammen, haust in drittklassigen Hotels, irrt tagsüber durch die kalten Parks der belgischen (und der EU-)Hauptstadt, muss sich die Zeit mit Radio- und TV-Interviews oder auf dämlichen CAT-SEP-Touri-Demos vertreiben, während zu Hause, im fernen, derzeit kaum wärmeren Katalonien, die CAT-SEP’s fleissig an seiner ( ) Absetzung, ( ) Kaltstellung, ( ) Abschaltung (Zutreffendes bitte ankreuzen!) arbeiten. WIE KANN MAN SO POLITISCH ARBEITEN, HÄ?

