Aktuelle und letzte Umfragen 6 Tage vor der 21-D-Autonomiewahl in Katalonien.

Zwar drücken die GAD3-Umfrage für ABC und Metroscopía für EL PAÍS in den Einzelergebnissen der Parteien Veränderungen aus gegenüber der letzten Wahl 2015, unter Anderem, daß die CAT-SEP’s jetzt nur noch mit vier anstatt wie bisher mit drei Parteien eine absolute Mehrheit erreichen würden, aber das bedeutet schlicht, daß die beiden Lager der Separatisten und der Unionisten annähernd gleich groß sind und kleine radikale Splitterparteien wie die CUP (6 Sitze = 5,6%) und die CeC PODEM (8 Sitze = 7,5%) künftig darüber entscheiden werden, welches Lager eine sehr knappe und damit potentiell instabile Mehrheit erreichen kann. Sie werden sich ihre Hilfe teuer bezahlen lassen. Stabilität sieht anders aus!

Die Separatisten haben also ihre absolute Mehrheit an Sitzen (= +68 Sitze) verloren, sind jedoch noch immer etwas größer als die Unionisten! Diese hätten wie schon bei den Wahlen 2015 die Mehrheit an Stimmen, nicht jedoch die Mehrheit an Sitzen gewonnen, was dem merkwürdigen katalanischen Wahlsystem und -recht mit garantierten Sitzen für die Provinzler geschuldet ist.

Es dürfen ab heute keine Umfragen mehr veröffentlicht werden, aber die nächsten sechs Tage lassen noch erhebliche „Late-minute-Kapriolen“ verzweifelter Wahlkämpfer erwarten.

Ich fürchte, damit kann man Katalonien weder in separatistischer noch in unionistischer Richtung stabil regieren? Sollte dieses Ergebnis so eintreffen, war das ganze Eingreifen Madrids per Artikel 155 der Verfassung letztlich „vergebliche Liebesmüh“ gewesen?

(Folgende Umfrageergebnisse stammen von GAD3 für ABC)

29-31 Sitze ( 20,3%) ERC = O. Junqueras / M. Rovira

29-30 Sitze (19,5%) JxC = Das „Puigdemont go!“

05-06 Sitze (05,6%) CUP = Xavier Domènec

07-08 Sitze (07,5%) CeC PODEM = Ada Colau, P. Iglesias

31-32 Sitze (23,2%) Ciudadanos (C’s) Inés Arrimadas

22-23 Sitze (16,3%) PSC = Miquel Iceta

07-08 Sitze (06,2%) PP = Xavier García Albiol

Die erwartete Wahlbeteiligung könnte bis zu 82% betragen und wird wohl das wahlentscheidende Kriterium sein!

