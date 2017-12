Martin Schulz will den Unionisten die Sonde einführen, will sie per „Programm-Fracking“ auf politische Mindest-Gemeinsamkeiten überprüfen, die Existenz eines allerklitzekleinsten gemeinsamen Nenners entdecken! Die Unionisten zieren sich, fürchten höchstens politische Blähungen bei Überdruck, besonders bei den Rissen, die in Bayern vorhanden sind. Wie wird dieses Drama weitergehen, enden gar? Wwen!*

______

*(Wwen! = Wir wissen es nicht!)

