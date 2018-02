GERONIA spaltet sich von TRACTÓRIA ab!

Als die CAT-SEP’s noch voller Inbrunst von ihrem von Spanien abgespaltenen Staat Katalonien schwadronierten und dabei kein Mittel unversucht ließen sich die historischen, wirtschaftlichen und juristischen Fakten und die Umstände zurechtzubiegen, da entstand mit den gleichen Argumenten der Desozialisation der Reichen von den Armen, das Projekt TABARNIA, wo sich die reichere Hälfte der Katalanen, die Industriereichen Metropolitanregionen von Barcelona und Tarragona, von den armen Hinterwäldlern und Pyrenäenbauern verabschieden wollte, denen künftig nur noch ihre Traktoren bleiben, weshalb Katalonien fortan in TABARNIA, ein autonomer Teil Spaniens und TRACTÓRIA, das ausbeuterische Hinterland zerfiel, das trotz großer Abhängigkeit von EU-Landwirtschaftssubventionen, mit der Unabhängigkeit von Spanien augenblicklich genau aus dieser EU herausgeworfen werden würde.

Diese Entwicklung ist für CAT-SEP’s nur sehr schwer zu ertragen, aber es kommt noch schlimmer, es gründete sich GERONIA, ein Projekt von Unionisten in der CAT-SEP-Hochburg Gerona, (cat: Girona). Auch sie verwenden unter dem Leitthema ZUSAMMEN GEHEN, RESPEKT UND ZUSAMMENLEBEN die gleichen Argumente wie TABARNIA, denen man sich unabhängig verbunden fühlt und man will eine zu Spanien gehörende Insel im unfreundlich-feindlichen Umland TRACTÓRIA bleiben.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein entsprechendes Projekt in der letzten verbleibenden CAT-SEP-Provinz Lleida (sp. = Lerida) und selbst dem allerletzten verblendeten Mitglied der CAT-SEP-Sekte müsste eigentlich klar werden, daß sie in einer Sackgasse gelandet, gar am Ende sind?

______

http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-nace-geronia-plataforma-para-reivindicar-espanolidad-gerona-201802161314_noticia.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=leido&ns_source=cataluna&ns_linkname=&ns_fee=pos-1&vtm_loMas=si

