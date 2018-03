Heute 11:30h, TABARNIA-Demo in Barcelona!

Möge sie friedlich-heiter-fröhlich ablaufen, das wünsche ich ihnen und uns:



In Charleston, South-Carolina, fand die Verleihung der Reed Awards statt, der US-Zeitschrift CAMPAIGNS & ELECTIONS, der internationalen Referenz für politische Kommunikation seit über 30 Jahren. Die Jury prämiert jährlich die besten politischen Kommunikations-Kampagnen sowohl der USA als auch international. Das Video „Was geschieht in Katalonien?“ gewann den Titel des besten Video-Spots des Jahres und wurde Finalist in der internationalen Wertung. Daniel Ureña, Präsident des THE HISPANIC COUNCIL, welcher das nachstehende Video erstellen ließ, um die komplizierte Situation in Spaniens aufmüpfiger Autonomie Katalonien zu erklären, ist zu Recht stolz auf diese Auszeichnung!

https://www.dolcacatalunya.com/2018/03/video-desmonta-la-propaganda-separata-elegido-mejor-spot-europeo-del-ano/

