CAT-SEP’s, leckt’s uns doch am Popo!

Der Klub deutscher Führungskräfte KdF (Ja, genau, die!) traf in Barcelona mit Roger Torrent, ERC, (Carme Forcadell mit Bart!) dem Präsidenten des katalanischen Autonomieparlamentes zusammen. Ihm müssen die Ohren geklungen haben!

Ihm und den CAT-SEP’s wurde von Rednern unter Anderem vorgeworfen, die Katalanen seit dreissig Jahren zu belügen und auf der Basis dieser Lügen ihre 2,2 Mio Wähler gewonnen zu haben. Mehr als 3.000 Firmen hätten die Autonomie verlassen. Wegen ihrer zahlreichen Delikte optierte der Redner dafür zu stimmen, sie alle im Gefängnis zu sehen! Beifall, Zustimmungsrufe, Stimmung im Auditorium…

Eine andere Rednerin wies Torrent darauf hin, daß sie sich durch seine gelbe Schleife „Freiheit für die politischen Gefangenen“ angegriffen fühle. Er repräsentiere schließlich ALLE Katalanen, deshalb müsse man sich sein gelbe Schleife nicht bieten lassen!

Der Angesprochene antwortete mit der haarsträubenden Rechtfertigung, daß ein Abnehmen der Schleife seine Einstellung nicht ändern würde!

Das wäre doch eigentlich ein Grund dafür, die gelbe Schleife abzunehmen, wenn es denn nicht genau sein Ziel wäre, sein deutsches Unternehmer-Auditorium herauszufordern, zu provozieren?

Wenn man bedenkt, daß Jordi Pujol zu seiner Zeit in diesen Kreisen problemlos verkehren konnte und gut vernetzt war, dank seiner perfekten Deutsch-Kenntnisse als Absolvent der Deutschen Schule in Barcelona, sowohl was Sprache und Kultur betraf, so haben sich die Zeiten doch extrem geändert…

PS: Apropos Jordi Pujol, Er hat „den Deutschen“ schon damals erzählt, was ER glaubte, daß sie hören wollten, was von einigen durchaus begrüsst, aber von vielen als Anbiederei gewertet wurde und Letztere hatten Recht!

––––––

https://www.20minutos.es/noticia/3281044/0/empresarios-alemanes-a-torrent-yo-voto-para-que-todos-ustedes-vayan-a-prision/

https://www.elperiodico.com/es/politica/20180306/roger-torrent-campo-contrario-circulo-ecuestre-6671226

http://www.lavanguardia.com/politica/20180306/441312406961/empresarios-alemanes-torrent-circulo-ecuestre.html

