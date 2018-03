Barcelona, CAT: BWR 2019 abgesagt!

Nein, BWR heisst wirklich NICHT Barcelona World Rebellion!

BWR steht für Barcelona World Race und steht für eine Sportveranstaltung, die eher am Rande der Massenaufmerksamkeit steht, wie etwa EM’s und WM’s in anderen Sportarten. Es handelt sich schlicht nur um seine Segelregatta mit Welt-Umrundung und Start und Ziel in Barcelona für Segler mit nur zwei Besatzungsmitgliedern.

Nach erfolglosen Treffen mit Verantwortlichen der Stadt Barcelona und der Generalitat d’Catalunya kam man schon am 22. März überein, die für 2019 geplante Neuauflage der Regatta abzusagen, wie erst heute bekannt wurde.

Es hätten sich „wegen der unsicheren politischen Lage in Barcelona und Katalonien keine Sponsoren gefunden“ und es habe zudem eine „Indifferenz der politischen Institutionen gegeben“ die eine Absage unvermeidlich machten…

Wenn man die Konflikte in Stadt und Autonomie betrachtet, gibt es sicher wichtigere Dinge als eine Segelregatta, aber es ist einfach auch ein Zeichen der allgemeinen Situation die immer weiter eskaliert

______

http://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20180329/442024643101/barcelona-world-race-suspendida-estabilidad-politica.html

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20180329/vela-suspendida-barcelona-world-race-por-inestabilidad-politica-6723331

Advertisements