Kein Aprilscherz: C’s würde Wahlen in Spanien gewinnen!

Ciudadanos (Bürger) um Albert Rivera und Inés Arrimadas würden laut Umfrage von SIGMA DOS für EL MUNDO momentan die Wahlen in Spanien gewinnen, obwohl sie bisher noch nie einer Regierung angehörten!

So würden die Spanier aktuell ihre nationale Regierung in Madrid wählen:

26,7 % Ciudadanos, C’s

24,3 % Partido Popular, PP

19,7 % Partido Socialista Obrero de España, PSOE

18,4 % Unidos Podemos, U.P.

03,3 % ERC, CAT-SEP’s

01,3 % PDeCat, CAT-SEP’s

01,2 % Partido Nacional Vasco, PNV

06,1 % Otros, Diverse

Die Ära Rajoy wäre beendet. Albert Rivera müsste sich Koalitionspartner suchen oder eine Minderheitsregierung riskieren.

______

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/31/5abfce20ca4741aa4d8b45e5.html

Advertisements