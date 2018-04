„Es tanzt ein Bi Ba Puigdemont“, oder „Viva Butzemann“?

Die nationalkatalanischen Separatisten lassen aber auch gar nichts unversucht ihr Thema zu Gehör zu bringen, besonders in Deutschland, wo ihr von keinem Katalanen je in einer Wahl zum Autonomiepräsidenten gewählte, vom Himmel (oder direkt aus der Hölle?) gesandte Anführer, der von seinem Vorgänger Artur(o) Mas und damit von einem der Hauptverantwortlichen im letzten Jahrzehnt des katalanischen Separatismus schlicht per Fingerzeig als vermeintlich leicht zu manipulierender Stadthalter ernannt wurde! So kann man sich täuschen! Aber dieser Missgriff ist selbst für einen Artur(o) Mas, der gerne und regelmäßig „in’s Klo griff mit seinen Aktionen“, kaum zu toppen?

Nun sitzt der Heilsbringer also in Berlin fest und wird am Regieren durch Abspalten eines prosperierenden Landesteiles eines EU-Partnerstaates gehindert, welch ein skandalöser Skandal und ein unglückliches Unglück!

Nach juristischem Gezänk und diplomatischem Stirnrunzeln darüber, ob eine norddeutsche Richterin den Tatbestand der Rebellion, bedingend gekennzeichnet durch Gewaltanwendung durch die Ereignisse vor einem halben Jahr in Katalonien und speziell in Barcelona, begründeter beurteilen und ausschließen, eine Rebellion verneinen und somit eine Auslieferung aus DIESEM Grund verhindern kann, muss man wieder die Herzen und die Sympathien der Menschen, gerne auch in Deutschland, gewinnen, damit „der Prozess“ der nationalkatalanistischen separatistischen Abspaltung eines Teiles Spaniens medial weitergeführt werden kann.

Da gibt es doch das alte deutsche Kinderlied „Es tanzt ein Bi Ba Butzemann…“. Dies klingt in nationalkatalanistischen Separatistenohren doch glatt wie „Viva Puigdemont“!

Irgendwer stellte es in’s Netz und die Zugriffe sollen explodiert sein. Inzwischen wird es sogar auf den Straßen bei Demos gesungen und alle haben ihren Spaß daran, na dann…

______

http://www.abc.es/espana/abci-cancion-infantil-alemana-independentistas-escuchan-viva-puigdemont-201804170327_noticia.html?#ns_campaign=mod-outbrain&ns_mchannel=abc.es&ns_source=organico&ns_linkname=desktop-tablet&ns_fee=AR23_1fila

Advertisements