Rajoys Offenbarungseid: Spaniens Jugend stimmt mit den Füßen ab!

Die Berufsaussichten für Spaniens Jugend sind nicht die Besten. Zuwenig und zu schlecht bezahlte, zeitlich befristete Jobs erwarten sie, von deren Entlohnung man in den Ballungsräumen der Großstädte weder Leben noch Sterben kann. Zukunftsplanung, Familie gar? Fehlanzeige! Immer mehr wohnen bei Mama und Papa oder gar den Großeltern um einigermaßen über die Runden zu kommen…

EUROSTAT hat in einer kürzlich veröffentlichten Erhebung festgestellt, daß von den arbeitslosen „Jugendlichen“ (bis zum Alter von 25 Jahren!) in der EU etwa die Häfte dazu bereit sei aus beruflichen Gründen in ein anderes Land zu emigrieren. In Spanien hingegen liegt diese Gruppe bei fast Zweidrittel der Befragten, nämlich exakt bei 64% und damit um 14% höher als im EU-Durchschnitt!

Was dies mittelfristig für die Alterspyramide in der spanischen Bevölkerung und damit für Steuereinnahmen, für die Familien- und Rentenplanung bedeutet, das kann man sich denken.

Die „Jugendarbeitslosigkeit“ der Gruppe der bis zu 25-jährigen liegt bei 36,37%, oder in absoluten Zahlen bei 515.200, über einer halben Million Arbeitsuchenden, Stand Ende März 2018.

Die Zahl der Beschäftigten in der Altersgruppe bis zu 30 Jahren hat sich seit Beginn der Wirtschaftskrise in 2008 von 4,9 Millionen auf 2,5 Millionen mehr als halbiert!

Immer mehr nutzen diese Lebensphase um sich im Ausland zu qualifizieren mit Sprachen, Schul- und Universitätsabschlüssen, für die sie sich mit Billiglöhner-Jobs verdingen, gerne im UK, den USA, wegen der internationalen Bedeutung der Englischen Sprache, aber auch in Lateinamerika, wo Spanier im Allgemeinen kein Sprachproblem haben. Seit 2008 sind etwa 425.000 jungen Spanier ins Ausland gegangen, weil sie glaubten in Spanien keine Zukunft zu haben!

Glaubhafte politische Alternativen sind nicht zu erkennen, deshalb wachsen die Scheinalternativen Populismus und Nationalismus und zwar überall im Land, nicht nur in Katalonien.

______

https://www.elperiodico.com/es/economia/20180430/los-jovenes-dispuestos-a-emigrar-crecen-pese-a-la-recuperacion-6790980

