Erdogan lässt türkische Kinder Krieg spielen.. in Schweizer Schulen!

Sie sollten die Schlacht von Gallipoli vor hundert Jahren nachspielen, wo ein gewisser Mustafa Kemal einen gewissen Winston Churchill und die Englische, Französische und Australische Armeen besiegte und damit den Endsieg des Islam über den Westen einläutete, weshalb es nach Erdogan niemals eine Assimilation der Türken in Europa geben dürfe, alles klar?

––––––

https://www.blick.ch/news/schweiz/unsere-behoerden-schauen-zu-erdogan-laesst-schweizer-schueler-krieg-spielen-id8343993.html?utm_source=sonntags&utm_medium=email&utm_campaign=20180506&utm_content=Schweiz_pos0&utm_source=SonntagsBlick+Newsletter&utm_campaign=adf0b66290-SonntagsBlick+News+-+6.+MAI+2018&utm_medium=email&utm_term=0_cc5937ed58-adf0b66290-217230849

Advertisements