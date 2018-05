Quim Torra, der radikalste verfügbare Kandidat, in Kampfabstimmung im zweiten Wahlgang mit 1 Stimme Mehrheit zum CAT-SEP-Präsidenten „gewählt“!

JxC 34 + ERC 32 = 66 Stimmen pro Torra

C’s, PSC, CeC und PPC = 65 Stimmen contra Torra

CUP = 4 Stimmen Enthaltung bei der Abstimmung. Doch damit hat sie den Erfolg von Torra erst ermöglicht. Eine einzige Gegenstimme hätte gereicht ihn zu verhindern.

Die CAT-SEP’s ziehen mit Guru Puigdemont ihr Separatistenprogramm konsequent durch. Torra bezeichnet sich selbst nur als dessen Stellvertreter! Damit dürfte der gesellschaftliche Frieden in der spanischen Autonomie Katalonien erneuten Belastungsproben unterzogen werden? Ich sehe ihn jedenfalls ernsthaft als gefährdet an!

Quim Torra ist ein zumindest verbaler Extremist mit ausgeprägtem rassistischen Einschlag (Spanier und Katalanen gegen die Unabhängigkeit, die hätten einen Gen-Defekt, meint er öffentlich!)

Halten wir fest:

Am 21-D haben die Separatisten nach Stimmen die Wahl klar verloren. Durch das katalanische Wahlrecht aber besitzen sie theoretisch eine 70 gegen 65 Stimmen Mehrheit im nachgeordneten Autonomieparlament. Ohne 4 die Stimmen der Anarcho-CUP verbleiben ihnen 66 Stimmen. Mit einer (1!) Stimme Mehrheit versuchen nun also 2 Mio Separatisten 5,5 Mio nicht separatistischen Katalanen ihren Willen aufzuzwingen!

Der CAT-SEP-Propagandasender übertrug seine Rede im Parlament auf einem Bildschirm mit zwei Fenstern, in dessen Hintergrund ständig Puigdemont in Berlin im Bild war. So stellen sich die CAT-SEP’s dies also künftig vor:

Der (zumindest Verbal-) Radikale Quim Torra darf den Rabauken in Barcelona geben, während Puigdemont in Berlin die Fäden zieht und die Entscheidungen trifft!

In einer, sowohl in weinerlichem Selbstmitleid als auch im aggressiven Angriffsmodus vorgetragenen, etwa dreiviertelstündigen Rede, zeigte Torra die CAT-SEP-Welt aus deren Seite der Matrix. Ein gespenstischer, sektierischer Akt, bei dem neben Madrid, dem Spanischen König Felipe VI, auch die EU, speziell Junckers, „ihr Fett abbekamen“! Tenor: ALLES müssen wir selber machen, weil ALLE gegen uns sind!“

