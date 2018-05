Der Geheimdienst CNI sieht wachsendes Risiko von Unruhen in der spanischen Autonomie Katalonien!

Bisher hatte ich vom CNI in der Angelegenheit der offenen Rebellion von spanischen Amtsträgern in der Autonomie Katalonien nichts gehört oder gelesen. Dann kursierte die Meldung, daß die CAT-SEP’s von den Russen, „dem bösen Putin“ massivst „cybermäßig“ unterstützt würden. Dies kam über die Schiene Ministerpräsident Rajoy und Vize-Präsidentin Saenz de Santamaría und damit vermutlich indirekt aus der CNI-Ecke?

Die CAT-SEP’s haben, je nach Partei, verschiedene, radikale, gewaltbereite Jugendorganisationen wie ARAN, (die Commandos der CUP), die CDR (Comités de Defensa de la República), die nach dem Motto „Die Straße gehört uns!“ Straßen und öffentliche Plätze verunstalten, verbarrikadieren und auf Hauptstraßen, Autobahnen, Bahnhöfen und vor Flugplätzen gerne Katalanen und Touristen zu Geiseln nehmen, indem sie hier als kleine Minderheit an strategischen Verkehrsknoten streiken!

Auch dazu habe ich vom CNI nichts gehört, oder ich habe es übersehen, was ja auch sein kann?

Jetzt kommt es aber immer öfter vor, daß sich aus der bisher schweigenden Mehrheit der Unionisten ebenfalls Jugendliche, Aktivisten und Radikale im öffentlichen Raum zusammenfinden und unter dem Namen GDR (Grupos de Defensa y Resistencia) oder auch CBL (Cuerpos de Brigada de Limpieza) demonstrieren, sei es konkret für TABARNIA, oder allgemeiner für die Einheit mit Spanien oder schlicht gegen die nationalpopulistisch-rassistischen CAT-SEP’s und deren erklärtes Programm als eine laute Minderheit der stillen Mehrheit ihren Willen aufzuzwingen.

Es soll kürzlich schon vorgekommen sein, daß rund 500 CAT-SEP’s rund 300 Unionisten aggressiv gegenüberstanden und von der Polizei nur mühsam getrennt und auseinandergehalten werden konnten. Jetzt merkte also auch der CNI, daß die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Katalonien gefährdet sein könnte? Weil die Straße den CAT-SEP’s zunehmend streitig gemacht wird? Dann sind bestimmt auch die Unionisten an der kritischen Zuspitzung der öffentlichen Sicherheitslage schuld, wer denn sonst? Ein anderer Punkt ist es, daß genau in dieser Phase sich in der Vergangenheit sowohl in Katalonien (Terra Lliure) und dem Baskenland (ETA) noch radikalere Gruppen gebildet hatten und Terroranschläge und Morde verübt hatten.

Wie kommt der CNI wohl zu einer solchen Einschätzung? Ich wage eine Erklärung: Die radikalen CAT-SEP-Jugend-/Straßen-/Aktivisten-Organisationen werden von den CAT-SEP’s geführt, finanziert und gesteuert. Bei der TABARNIA und Unionisten-Seite ist dies nicht so klar, denn die etablierten unionistischen Parteien in Katalonien wie PSC, PP und C’s scheinen sich nicht daran zu beteiligen? Damit scheint ein möglicher Konflikt im öffentlichen Raum höchsten teilweise kontrollierbar zu sein und könnte jederzeit zur offenen Gewalt eskalieren. Das befürchte ich sowieso die ganze Zeit, denn es gilt bei den Beteiligten ein klaren Schwarz-Weiss-, Gut-Böse-Schema ohne Zwischentöne und jegliche Kompromissbereitschaft.

Interessant für die Politik Madrids scheint mir die Erkenntnis des CNI, daß die ständig präsente Gewalt der CAT-SEP’s auf der Straße mit dem klar erkennbaren Ziel der Einschüchterung erst gefährlich zu werden scheint, wenn sich ihr jemand entgegenstellt? Sonst könnte man ruhig weiterschlafen?

Es muss befürchtet werden, daß die Wahl des Extremisten Quim Torra, zum Autonomie-Präsidenten und damit zum obersten Amtsträger Spaniens in Katalonien, dem sogar eine Art von bewaffneter Falange(!) der CAT-SEP’s vorschwebt, die Mittel und die Motivation der CAT-SEP-Gruppen auf der Straße verstärken wird?

