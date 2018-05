51 Jahre Knast! Francisco Correa muss seinen „Gürtel“ jetzt enger schnallen!

Im seit Jahren laufenden Bestechungsfall „Gürtel“ (die deutsche Übersetzung für den Namen des Hauptangeklagten Correa!) wurden endlich die Urteile gesprochen. Es ist ein einzigartiger Skandal, der sich praktisch innerhalb der Regierungspartei PP abgespielt hat und von dem besagte PP NICHTS mitbekommen haben will und sich deshalb überhaupt NICHT betroffen fühlt und ihre Glaubwürdigkeit NICHT beschädigt sieht!

Der ehemalige Schatzmeister der PP Luís Bárcenas (Rajoy per SMS: „Du musst jetzt stark bleiben, Luís!“) bekam allerdings (ganz, total individuell) 33 Jahre Knast aufgebrummt mit dem die PP aber so gar NICHTS zu tun hatte?

______

http://www.lavanguardia.com/politica/20180524/443798474020/condenados-trama-gurtel.html

