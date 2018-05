Unterstützt Merkel Puigdemont?

Unterstützt Merkel heimlich Puigdemont, oder ist die Bundesregierung nur einfach total unfähig, das Wirken der CAT-SEP’s von deutschem Boden aus zu unterbinden?

Dieser Gedanke könnte einem nämlich beim Betrachten des folgenden Bildes unterkommen, das zeigt, wie die Außenmauer des Kanzleramtes als Leinwand zur Reflexion des katalanischen Separatismus missbraucht wird: Propaganda für einen anderen „Möchte-gern-Staat“, einfach so, „für lau“?

––––––

http://www.elmundo.es/cataluna/2018/04/22/5adb7bc846163f50688b456f.html?cid=MNOT23801&s_kw=3

