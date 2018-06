Absurder Wahnsinn: Rache der PP!

In verschiedenen Beiträgen wies ich bereits auf die kuriose Situation hin, daß die per Misstrauensvotum am vergangenen Freitag an die Macht gekommene PSOE-Regierung des Pedro Sánchez den erzkonservativen PP-Rajoy-Haushalt 2018, den sie zuvor monatelang auf das Heftigste bekämpft hatte, übernehmen und umsetzten will, inklusive der halben Milliarde für den Verrat der Basken der PNV!

Doch da hat Sánchez sein Spiel ohne die PP gemacht. Opportunismus kann die auch! Die nach Rache dürstende PP, in deren Umfeld nach Medienberichten ca. 1.300 Personen durch die Abwahl von Mariano Rajoy ihren Arbeitsplatz verlieren dürften, hat angekündigt nun in der zweiten Kammer, dem Senat, indem sie die Mehrheit besitzt und so eine Blockade ausüben kann, gegen den EIGENEN PP-Haushalt zu stimmen, weil er nun von Pedro Sánchez eingebracht wird, ätsch!

Statt dessen wird die PP einen Antrag einbringen diese halbe Milliarde €uro in anderen Regionen Spanien, nicht im Baskenland zu investieren!

Die PP will den Haushalt aber nicht gesamt, sondern nur in Teilen vetieren und Gegenvorschläge einbringen, denn diese müssen dann alle erst wieder durch den Kongress, die erste Kammer gehen, wo die PSOE bis vor wenigen Tagen diesen Haushalt 2018 auf das Heftigste bekämpfte. Jetzt will die PP also die PSOE dadurch vorführen, daß die Frankenstein-Truppe sich öffentlich streitet und Sánchez womöglich keine Mehrheit findet? Damit soll dann demonstriert werden, daß Sánchez keine Mehrheit durch seine Verbündeten zu Stande bringen kann und die PP benötigt, um seinen eigenen, von der PP „geliehenen“ Haushalt durch zu bringen.

______

https://www.20minutos.es/noticia/3357844/0/pp-vetara-mayoria-senado-inversiones-pacto-pnv/

