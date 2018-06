C`s: Wachstum durch nichts tun?

Obwohl in Katalonien in Umfragen die Zufriedenheit mit den C’s, den Wahlsiegern des 21-D sinkt, weil die von Inés Arrimadas geführte Partei zu passiv agiert und keine konstruktiven Aktivitäten unternimmt über die allgemeine scharfe Kritik an den CAT-SEP’s hinaus. Diese Kritik ohne Folgen scheint sich in einem Nachlassen der Unterstützung der C’s in Umfragen auszudrücken? Ausserdem stellt sich natürlich die generelle Frage, ob man eine rechte PP-Regierung wirklich durch eine rechts-neoliberale C’s-Regierung ablösen sollte? Aber dies alles gilt offenbar nur in der spanischen Autonomie Katalonien, denn eine nationale Umfrage von IMOP Insights für EL CONFIDENCIAL ergab ein anderes Bild:

1.) 28,6% C’s (= +0,1%)

2.) 20,6% PSOE (= -0,9%)

3.) 19,7% PODEMOS (= +2,7%)

4.) 19,6% PP(!) (= -1,8%)

Das Besondere an dieser Umfrage ist, daß die selben 1.015 ausgewählten Personen in festen Zeitabständen von drei Monaten befragt werden, man also Veränderungen sehr gut deutlich machen kann. Diese Umfrage erfolgte vom 23. bis 28. Mai, die Letzte war im März 2018.

Hier konnten sich die von Albert Rivera geführten C’s zwar nur knapp verbessern, sich jedoch mit weitem Abstand von +8% vor dem Zweiten, der PSOE auf dem Ersten Rang halten! Sie wären damit unangefochten die Nummer 1 im politischen Spanien, wenn nicht… ja, wenn nicht das Gespann Albert Rivera und Inés Arrimadas so außerordentlich passiv agieren würde?

https://www.imop.es/index.php/noticias/politica/50/segunda-ola-del-panel-poltico-realizado-por-imop-insights-para-el-confidencial

