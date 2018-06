Medienarbeit á la Catalana!

Die Korrespondentin der französischen Tageszeitung LE MONDE in Spanien, Sandrine Morel schrieb in einem Buch über den „Procés“ der nationalkatalanistischen Separatisten über damals vertrauliche Begegnungen mit den Protagonisten des Aufstandes.

Carles Puigdemont habe ihr bereits 2016 versichert, daß er davon überzeugt sei, Mariano Rajoy stürzen zu können und ihr Anzeigenwerbung der Generalitat d’Catalunya angeboten, wenn die LE MONDE positiv über den Separationsprozess berichten würde!

Sie schrieb auch von einer Begegnung im Sommer 2017 mit einem Kommunikationsdirektor der CAT-SEP’s in einer Hotel-Bar in Barcelona im Vorfeld des illegalen Referendums des 1. Oktober 2017. Sandrine Morel drückte ihre Zweifel an der Legalität dieses „Referendums“ aus, worauf der Mann unwirsch reagierte: „Wenn wir zwei Seiten Anzeigen in der LE MONDE schalten, dann wirst du schreiben, was dein Chef dir sagt!“ Als er ihre Empörung bemerkte, fügte er hinzu, „gut, so funktioniert das hier!“

Der zuständige Mann ist namentlich bekannt, konnte sich aber auf Anfrage von ABC weder an die Begegnung noch die geschilderte Konversation erinnern. Sie hätten nie, nirgendwo Anzeigen geschaltet, auch keinen Etat dafür gehabt.

Puigdemont habe weiter behauptet, in Madrid regiere nicht Rajoy, sondern dessen Vorgänger José María Aznar und Rajoys Vizepräsidentin Soraya Sáenz de Santamaría!

Artur Mas habe ihr schon zu Beginn des CAT-SEP-Prozesses gesagt, daß es Zusammenstöße geben werde und Katalonien in den nächsten Jahren zu einem Vietnam werden würde…

