Späte Erkenntnis: „Es ist das beste für mich, für die Partei und für Spanien!“ Mariano Rajoy Brey geht!

Irgendwie hatte man schon seit langem das Gefühl, daß er nicht mehr so richtig „da“ sei? Jetzt, fünf Tage nach seiner Abwahl durch das Misstrauensvotum des Pedro Sánchez, PSOE, hört Mariano Rajoy also ganz auf mit der Politik (Auch den Vorsitz der PP legt er nieder, sobald auf einem außerordentlichen Kongress sein/e Nachfolger/in gewählt worden sei!) und verweist auf seine Erfolge, die Bewältigung der Wirtschaftskrise und die Senkung der Arbeitslosigkeit.

Beides ging aber sehr ungleich zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung, während Rajoy die Wirtschaft stets schonte. Die Trauer dürfte sich also wohl in Grenzen halten, schon wegen seiner unglücklichen Kommunikationsstrategie, die ihn wie einen Polit-Autisten wirken ließ.

Der Vertrauensverlust über die Jahre der juristischen Untersuchung und Aufarbeitung des Korruptionsfalles „Gürtel“ (=Correa, nach dem Namen eines der Hauptangeklagten) machten klar, daß es ein Problem um „eine illegale Kasse B“ in der Partido Popular gab, von dessen Existenz der Parteivorsitzende Rajoy nichts, aber auch gar nichts, gewusst haben wollte. Er bestritt nicht monatlich von seinem Schatzmeister Bárcenas Umschläge mit Bargeld erhalten zu haben, will diese aber als Einnahmen in seiner Steuererklärung angegeben haben, doch diese sei (leider, leider!) geheim! Steuergeheimnis, da könne man nichts machen!

Da machten sich die Spanier halt so ihre eigenen Gedanken. Im Moment würde die bei der letzten Wahl an erster Stelle gelandete PP nur auf Platz 4(!) kommen, nach den C’s, der PSOE und PODEMOS…

Die Partei brauchte einen Neuanfang ohne Rajoy, das war allen klar! Der Abgang sollte aber durch ihn selbst verkündet werden. Die verschiedenen Flügel der PP warten mit gewetzten Messern auf die Zeit nach Rajoy. Wer wird sich durchsetzen?

