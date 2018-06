Junge Spanier sollen für illegale Wiederbesiedlung eines verlassenen Dorfes ins Gefängnis!

Das oberste Gericht in Guadalajara, Castilla-La Mancha, hat heute Vormittag, den 8. Juni 2018, jeden der vier Männer und zwei Frauen, die seit dem Frühjahr 2013 ohne Genehmigung die Ruinen des verlassenen Dorfes Fraguas wieder besiedelten und sich einige Gebäude mit authentischen Baumaterialen, -techniken und viele Arbeit bewohnbar machten zu je 18 Monaten Gefängnis und jeweils 2.160 €uro Geldstrafe verurteilt. Dazu kommen jeweils weitere 540 €uro Strafe (90 Tage á 6 €uro). Zivilrechtlich kommen noch die Kosten der Zerstörung und Beseitigung der Renovierungsarbeiten an Gebäuden und der Gärten hinzu, die sie sich als Basis ihrer Ernährung angelegt hatten! Gegen das Urteil ist noch Revision möglich. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst jeweils vier(!) Jahre Haft gefordert. Verlassene Dörfer gibt es viele in Spanien…

Das im späten vorigen Jahrhundert von der Bevölkerung aufgegebene Dorf war zuletzt 1990 von der spanischen Armee für Übungen im Häuserkampf genutzt worden und danach zum Teil eines Naturschutzgebietes erklärt worden.

Fraguas gehört zum Ort 19239 Monasterio in der Provinz Guadalajara, Castilla-La Mancha, nordöstlich, etwa auf halber Strecke von Madrid und Soria gelegen.

