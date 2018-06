Retro-Umfrage: CAT-SEP’s und PNV werden wieder „zum Zünglein an der Waage“!

Nach einer aktuellen Umfrage sind die beiden großen politischen Lager in der Summe zwar recht stabil, keines könnte aber ohne die katalanischen Separatisten und die baskischen Nationalisten eine absolute Mehrheit erreichen.

Der eigentliche Wechsel ist die Verschiebung innerhalb des jeweiligen Lagers und die daraus abgeleitete hinzugewonnene oder verlorene Macht.

Es bestätigt sich auch, daß zwei Drittel der Spanier den Wechsel der Regierung begrüssen, auch wenn diese durchaus unterschiedlicher Meinung sind über die Qualität und Fähigkeit der Regierung des Pedro Sánchez.

Die Tortengrafik des unten stehenden Links zeigt das Umfrageergebnis Juni 2018 im Vergleich zum April 2018 und den letzten Wahlen (06/2018 / 04/2018 / letzte Wahlen).

Eine parteienübergreifende Einigkeit gibt es aber doch: ALLE Parteien erklären die klare weibliche Mehrheit der neuen Regierung als positiv!

______

https://www.elperiodico.com/es/politica/20180615/encuesta-electoral-elecciones-generales-6879584

