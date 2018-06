Trump hat sich offen mit dem Seeufer Horsti gegen Merkel verbündet!

Wann wird Trump die deutsche Rechte zum offenen Protest aufrufen, gegen Merkel, gegen „ihre“ Migrationspolitik? Wir wissen es nicht, aber er arbeitet daran und twittert schon fleissig gegen Merkels Flüchtling/innensproblem und die steigende Kriminalität in Deutschland:

„The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!“

Letzte Woche sah er diese Probleme noch in Macrons Frankreich, jetzt sind wir dran!

Davor rannte laut Trump in London jeder Ausländer mit einem Messer durch die Gegend!

Dumme Sprüche, die aber selten ihr Ziel verfehlen, fürchte ich…

Trump administration now has three contradictory positions on family separation:

1. It is a good policy that the Bible requires.

2. It is a horrible “law” that is somehow the Democrats’ fault. Don’t ask us why.

3. It’s not our policy at all.

All 3 are lies. Evil shameless lies. https://t.co/xkPHQg3RFn — Jed Shugerman (@jedshug) June 17, 2018

