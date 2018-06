High-Noon: Die Damen melden ihre Kandidatur für die Rajoy-Nachfolge an!

Soraya Saénz de Santamaría kam ihrer Konkurrentin María Dolores de Cospedal nur kanpp zuvor und twitterte heute Morgen ihre Kandidatur. Sie war die ganzen Rajoy-Jahre dessen loyale Vize-Präsidentin, die die eigentliche Arbeit machte, während Rajoy Zigarren rauchte. So wollten es zumindest die Karikaturisten wissen. Sie hat Erfahrung, wird aber mit Rajoys Politik eng in Verbindung gebracht und sie hat relativ wenig Gefolgschaft in der PP.

Bei María Dolores de Cospedal liegt der Fall eher anders rum. Sie hat über viele Jahre hohe und höchste Parteiämter auf regionaler und nationaler Ebene ausgeübt und dürfte im PP-Apparat breite Unterstützung haben? Zuletzt war sie als Verteidigungsministerin zwar aus der Parteischiene raus, dürfte diese Kontakte aber gut gepflegt haben? Gegen sie spricht, daß sie in den Korruptionsfällen „Gürtel“ und „Bárcenas“ das Gesicht der Volkspartei (PP) war und diese Korruption als Angriff von aussen auf die PP herunterspielen wollte?

Interessant und vermutlich auch entscheidend dürfte jetzt sein, welcher der beiden Kandidatinnen die „waisen“ Nuñez Feijóo-Anhänger sich zuwenden werden?

Es wird in diese Rechten Partei PP wohl auch Mitglieder geben, die ein generelles Problem mit Frauen an der Spitze haben und die auf „den international erfahrenen Alten“ José Manuel Margallo setzen? Für die Jungen und Junggebliebenen stünde dann Pablo Casado zur Verfügung, dem allerdings ein Verfahren wegen seines eingebildeten Master-Titels droht! Jedenfalls hat die Justiz schon einmal vom Parlament Auskünfte über seinen Status gefordert, was als Vorstufe zur Aberkennung seiner Abgeordnetenimmunität gilt.

Die Mitglieder der PP dürfen jetzt bis zum 5. Juli ihre/n Favori/tin/ten wählen und die zwei mit dem besten Ergebnis werden dann am 20-21. Juli von den Delegierten der PP in einer Stichwahl gewählt.

Es gibt also einige Wahrscheinlichkeit, daß die rechtskonservative PP ab dem 22. Juli die erste spanische Partei sein könnte, die von einer Frau geführt werden wird!

