Flüchtlingskrise in Europa: Alles Einbildung?

Einige interessante Aspekte aus der NYT zum Thema Flüchtlingskrise in der EU. Tenor: Der Höhepunkt ist lange überschritten. Die Probleme werden hochgepushed und sind eingebildet. Da sprängen Populisten von Orban bis Seehofer auf Probleme an, die sich tendenziell klar verbesserten, um dann den scheinbaren Erfolg für sich zu reklamieren?

Deutschland und die Niederlande hätten erfolgreich mit Erdogan gedealt um die Balkanroute dicht zu machen, als Seehofer noch in seinem Keller mit der Eisenbahn spielte!

Auch der verbale Kraftmeier und italienischer Innenminister Matteo Salvini von der Liga (Nord) sei in ein gemachtes Bett gesprungen. Alle Maßnahmen, deren Einhaltung er jetzt lautstark fordere und die sich als wirksam erwiesen hätten, die habe sein Vorgänger eingeführt, von dem keiner mehr rede, oder auch nur dessen Namen kenne?

Ist die größte Krise, die größte Sorge der EU-Bürger, am Ende gar nur eine Psychose?

Die NYT räumt auch ein, daß „ihr“ US-President Donald Trump, mit seinen Panik-GeTwitter über die steigende Ausländerkriminalität in Deutschland seinen Teil dazu beigetragen habe. Wie wahr!

Ein italienischer Migrationsspezialist, Matteo Villa, sagt klar, daß es sich hier um eine erfunden Krise handele. Die „echte Krise“ der letzten Jahre habe nationalistische, populistische Parteien gestärkt, die jetzt eine erfundene Krise benötigten, um im Rennen, im Spiel um die Macht zu bleiben.

Also knapp, Typen wie Seehofer, Orban, Le Pen, Wilders benötigten und benutzten die Flüchtlinge um darauf ihr Süppchen zu kochen.

Europa sei in zwei Gruppen geteilt. Die Einen wollten nur ihre Grenzen dicht machen, sie verteidigen, während die Anderen an der konkreten Problemlösung arbeiteten…

PS:

Aber auch die NYT macht mit Bildern Politik wie hier im untenstehenden Link: Der Bahnhof von Budapest 2015 überfüllt mit Flüchtlingen und 2018 (unter Victor Orban) „sauber“ und leer…

______

______

Advertisements