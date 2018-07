Viermaliger Sieger Chris Froome für die Tour de France 2018 ausgeladen!

Seit der letzten Vuelta a España gibt es ein z.Z. noch offenes Doping-Verfahren gegen den Briten. Die Franzosen möchten sich keinen nachträglichen Ärger einhandeln und haben Froome kurzerhand ausgeladen. Der bestreitet jeden Verfehlung und will teilnehmen!

Die Veranstalter haben ihn darauf offiziell zur „unerwünschten Person“ erklärt und auf ihr verbrieftes Recht hingewiesen, sich grundsätzlich die Starter aussuchen zu dürfen. Die Tour beginnt am 7. Juli in Noirmoutier-en-l’Ile. Mit oder ohne Froome?

