Passend zur Fußball WM in Russland: Stoned in Stonehenge, oder Skripal 2.0 in Amesbury?

In Amesbury, Wiltshire nicht weit entfernt* vom Salisbury des Skripal-Falles und ebenso nahe am britischen Chemiewaffen-Zentrum Porton Down, wurde Samstag Nacht „ein Paar in den Vierzigern“ bewusstlos aufgefunden und ins Bezirkskrankenhaus gebracht, wie damals, vor genau vier Monaten, die Skripals.

Geheimdienstexperten für Gegenspionage wurden eingeschaltet, nur so präventiv für den Fall, daß das Paar sich nicht mit Alkohol und/oder Drogen ums Bewusstsein gebracht hat und ebenso präventiv wurden einzelne Gebäude und Objekte abgesperrt, wo das Paar sich in den Stunden zuvor aufgehalten hatte, darunter eine Baptistische Kirche, ohne regelmäßige Kirchgänger zu sein, sehr, sehr verdächtig!

*(Amesbury liegt etwa 12km Luftlinie nördlich vom Salisbury, des Skripal Falles und das zentrale UK Chemiewaffen Porton Down liegt etwas nach Rechts versetzt ungefähr in der Mitte zwischen beiden Orten, aber diese räumliche Nähe hat GAANZ sicher überhaupt nicht mit diesem Zwischenfällen zu tun, oder?)

______

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/04/wiltshire-unknown-substance-leaves-pair-critically-ill-in-salisbury-hospital

https://www.google.de/maps/@51.1251435,-1.769973,11.95z

______

NACHTRAG: 04/07/2018:

Was wurde bisher bekannt? Eine seit ein paar Monaten existierende Paarbeziehung, jeweils mit Kindern, die beide nicht arbeiten, soweit bekannt wurde. Es ist also wieder ein Paar, diesmal nicht Vater/Tochter, sondern Mann/Frau. Sie hat es lebensbdrohend erwischt. Sie hielten sich draussen auf, nahe an Porton Down…

Sie bewegten sich zuletzt an Orten, die nur 5 Minuten Fußweg von den Schauplätzen des Falles Skripals entfernt lagen.

Was geht eigentlich in diesem UK-Chemiewaffen-Zentrum PORTON DOWN wirklich vor, außer daß es angeblich von Putins Mordbuben umlagert ist, die so blöd sind, daß sie ständig Unschuldige umzubringen versuchen?

War dies etwa eine total subtile Warnung an das englische Fußball-WM-Team? Wenn ihr nicht ausscheidet im Viertelfinale, dann Novitschok, eurer Putin?

