FIAT-Belegschaft streikt wegen CR7!

Die Gewerkschaft USB erklärt es für inakzeptabel, daß die Familie Agnelli, der sowohl große Teile von FIAT als auch von JUVENTUS TURIN (2/3) gehören, für den portugiesischen Balltreter 400 Millionen ausgeben will und für die eigene Belegschaft von FCA (FIAT CRYSLER Automobiles) nur „einen Tritt in die Eier“ übrig habe!

