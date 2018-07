Die Frankreich ist Weltmeisterin!

Herzlichen Glückwunsch, Madame Marianne!

Im ganzen Land wurde gejubelt, gefeiert, getrunken, noch mehr getrunken und dann wurde an einigen Orten, in einigen Städten randaliert, wurden Autos in Brand gesetzt, wurden Schaufenster zerbrochen und Geschäfte geplündert! Wasserwerfer wurden eingesetzt und es soll etwa 300 Festnahmen gegeben haben.

Wenn „Die Blauen“, die Weltmeister(innen)-Mannschaft, zu dieser Stunde in Paris eintrifft um sich gebührend feiern zu lassen, wird es dann in einigen Straßen der Hauptstadt etwa noch „wie im Krieg“ aussehen?

